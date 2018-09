Lloret comptarà amb un fòrum sobre turisme centrat en el canvi de model

Girona i la Costa Brava comptaran amb un fòrum sobre turisme, denominat Business Tourism Market (BTM), que estarà centrat en el canvi de model i en la necessitat que el sector s'adapti a la tecnologia que ha sacsejat les línies habituals de negoci. La primera edició d'aquesta cita, impulsada per la Fundació Climent Guitart, comptarà amb experts en les demandes del negoci turístic actual, tindrà lloc el pròxim 18 d'octubre en el Guitart Central Park Aqua Resort de Lloret de Mar.

La presidenta d'aquesta fundació, Cristina Cabañas, va explicar durant la presentació de l'esdeveniment en el Caixafòrum de Girona que aquest forma part de les diferents accions que preveu l'entitat per recordar la figura del desaparegut hostaler Climent Guitart en els àmbits de la formació, l'esperit emprenedor, la música i la solidaritat. El programa, que es concentrarà en un sol dia, inclourà diferents ponències, debats i xerrades.

Entre els noms dels participants que es van anunciar ahir hi figuren el de la directora general de Futurebrand Madrid, Cristina Vicedo; i el del professor d'IESE Business School i exconseller delegat de l'agència Tiempo BBDO, Xavier Oliver. Tots dos conversaran sobre la dificultat de crear una marca i la facilitat amb la qual es pot perdre per fixar un dels primers assumptes als quals s'enfronta el sector. La tecnologia en la seva vessant més pràctica en l'àmbit sobre el qual gira el BTM serà exposada per la directora de mercadotècnia digital del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Gemma Suñer.

Els límits que s'imposa el negoci turístic seran eix també d'una altra de les cites marcades a l'agenda del fòrum, que comptarà a més amb una taula rodona per conèixer cap a on va el turisme de sol i platja en la qual prendrà part l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsa que conversarà entre d'altres amb el director del Departament de Turisme de CaixaBank, David Rico. El fòrum manté oberta les inscripcions a través de la seva pàgina web, on s'informa del programa i de les novetats.