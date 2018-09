Rescaten un gat i un llangardaix d'una casa que s'estava cremant a Blanes

Ensurt ahir a Blanes a causa de l'incendi en una casa del barri dels Pins. Segons va informar el consistori, el foc es va declarar pels volts de dos quarts de deu del matí quan el llogater de l'habitatge, que en aquells moments era fora, va rebre una alarma avisant-lo que s'hi estava calant foc, motiu pel qual va trucar a emergències i va tornar cap a casa.

Fins a la casa dels Pins afectada per les flames s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. A conseqüència del foc, la cuina, on es va iniciar l'incendi, va quedar molt malmesa i la resta de l'habitatge força afectada pel fum, però sortosament no es van haver de lamentar danys personals. També van poder ser rescatats sans i estalvis el gat i el llangardaix que hi havia en el domicili. Segons les primeres hipòtesis, el foc s'hauria originat per un curtcircuit causat per un aparell elèctric.

En total, hi van participar dues patrulles de la Policia Local de Blanes, tres dotacions dels Bombers, una ambulància del SEM i una patrulla dels Mossos.