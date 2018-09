Blanes penja per tercera vegada la pancarta de 'Llibertat presos polítics' a la façana de l'Ajuntament

La façana de l'Ajuntament de Blanes (Selva) torna a lluir la pancarta de 'Llibertat presos polítics', la tercera que pengen aquest any. Durant la matinada de dijous passat, algú va arrencar la primera amb un ganivet lligat en un pal. El divendres, el consistori tornava a penjar la pancarta al balcó però la nit del dissabte dos homes i dues dones l'haurien tornat a treure.

Ara, l'Ajuntament ha optat per penjar la pancarta uns metres més amunt –fins ara estava al balcó del primer pis– i enganxar-la a una estructura més reforçada per tal d'evitar nous actes vandàlics. A més, la nova pancarta compta amb més metres d'amplada. Ara fa cinc metres, dos metres més que les dues anteriors. De tota manera, el consistori també està estudiant mesures complementàries que assegurin la permanència del cartell.

Sobre els possibles autors de la bretolada, alguns testimonis afirmen que la nit del 15 de setembre van veure com dos nois i dues noies s'enfilaven amb una escala per arrencar la pancarta del balcó. L'Ajuntament, per la seva banda, no descarta que puguin ser els mateixos que haurien despenjat l'estelada que onejava a la Roca de Sa Palomera.

Per altra banda, el consistori afirma no haver rebut més informació del 'Grupo de Resistencia de Alta Tabarnia' que va trucar per autoinculpar-se d'haver tret la primera pancarta. A més, en la trucada els van reclamar un rescat de 200 euros si la volien recuperar, tot i que també van assegurar que donarien els diners a Serveis Socials.

