Una veïna de Vilassar de Dalt de 65 anys mor en xocar un cotxe i un camió a l'Eix a Arbúcies

Una veïna de Vilassar de Dalt, M.G.F, de 65 anys va morir ahir a causa de la col·lisió entre un cotxe i un camió a l'interior del túnel de Joanet, a l'Eix Transversal, al seu pas pel terme municipal d´Arbúcies. Segons va informar el Servei català de Trànsit (SCT), a causa del xoc, el passatger del turisme va resultar mort, mentre que el conductor va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l´Hospital de Vic. La via va resultar afectada al trànsit fins la matinada.

Els primers en arribar al lloc de l'accident haurien estat dues patrulles de la Guàrdia Civil que es dirigien a Puigcerdà per a participar en unes pràctiques. A cada vehicle hi viatjaven quatre agents. Van aturar-se per auxiliar les víctimes i van donar avís als serveis d'emergència.

Segons les fonts, en veure que hi havia dues persones atrapades al turisme d'on començava a sortir foc del motor van decidir auxiliar-los. Van trencar la porta del conductor per poder-lo evacuar i van sufocar les flames amb un extintor.

L'avís de l'accident es va produir cap a dos quarts de sis de la tarda. Segons els Bombers de la Generlitat, el xoc es va produir al quilòmetre 212 de l'Eix Transversal (C-25) i es va haver d'alliberar un dels ocupants del turisme.

Fins al lloc s´hi van traslladar set dotacions de Bombers, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A causa del succés, es va haver de tallar la via en sentit Vic i, posteriorment, es va obrir un dels carrils, provocant cues de dos quilòmetres. El trànsit es va normalitzar en el punt de l´accident cap a les 02.13h de la matinada.

El sinistre n'és un més d'un estiu negre pel que fa a morts a la carretera. Entre el 22 de juny i l'11 de setembre d'aquest 2018, un total de 27 persones han perdut la vida en 22 accidents mortals a les comarques gironines. Una xifra que suposa un increment del 35% respecte a l'any anterior, en què van morir durant aquest mateix període temporal 7 persones menys.