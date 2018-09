Despengen una pancarta independentista de la Casa del Poble de Blanes

Un home despenjat aquest diumenge al migdia una pancarta en favor de la independència de Catalunya i que estava col·locada al balcó de la Casa del Poble de Blanes. Els fets han passat després d'una concentració en la què hi han assistit una trentena de persones. Al final de la marxa, un dels manifestants s'ha enfilat a una escala i amb l'ajuda d'un pal ha pogut fer caure la pancarta, on s'hi podia llegir 'Blanes, ciutat de la República Catalana'. Aquest és el tercer incident d'aquest tipus a la localitat selvatana després dels que van tenir lloc a la façana de l'Ajuntament. En aquella ocasió es van despenjar consecutivament dues pancartes amb el lema "Llibertat presos polítics". El consistori n'ha tornat a penjar una altra en una zona on és més complicat arribar.