Tercera instal·lació de paques fotovoltaiques d'autoconsum en un edifici públic, a Santa Coloma de Farners

Demà dimarts començaran les obres de muntatge de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'edifici de l'Arxiu Comarcal de la Selva, a Santa Coloma de Farners, que generarà electricitat per a l'autoconsum de l'edifici. Aquesta actuació forma part del compromís adquirit per l'Ajuntament en el ple municipal del mes de juliol de 2016 en la moció aprovada destinada a substituir progressivament les energies basades en combustibles fòssils per energies renovables i s'actua en aquest equipament comarcal en virtut del conveni entre la Generalitat, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma, pel qual el manteniment d'aquest edifici, inclòs el consum elèctric, és responsabilitat municipal. Aquesta serà la tercera instal·lació solar de generació d'energia elèctrica que posa en funcionament el consistori, des de 2016.

A l'Arxiu Comarcal en total s'instal·laran 39 panells que produiran la mateixa energia que els també 39 que ja hi ha en funcionament a la coberta de l'edifici consistorial, és a dir, 9,9 kW. La instal·lació anirà a càrrec de l'empresa Energia Solar del Gironès 2007 SLU, tindrà un cost 39.822,79 euros i les obres duraran presumiblement dues setmanes. Es preveu que la instal·lació generi anualment 15.700 kWh, el que representa el 60% del consum total de l'edifici, exactament igual com en el cas de l'ajuntament. D'aquesta manera, s'aconseguirà un estalvi econòmic anual de 3.600 euros en la factura d'electricitat i una reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de 7.500 Kg de CO2, el mateix estalvi i reducció d'emissions que es preveu assolir anualment a l'ajuntament.

"Estem molt contents del rendiment d'aquests sistemes d'autoconsum i de com ens ajuden a disminuir el consum de combustibles fòssils que, al cap i a la fi és l'objectiu que perseguim, i demostren que una fórmula de proveïment d'energia alternativa a la MAT és possible", afirma el regidor de Medi Ambient, Ricard Pujol.

Amb l'Arxiu, ja seran tres els equipaments municipals de Santa Coloma de Farners que utilitzen energies de fonts renovables en comptes de fòssils -ajuntament (2017) i llar d'infants Mainada (2007). El govern colomenc aposta per dotar els equipaments municipals de sistemes d'autoconsum energètic que permetin reduir el consum de combustibles fòssils o nuclears, i per l'ús d'energies sostenibles per millorar l'estalvi i l'eficiència energètica. En aquest sentit, de forma imminent es posarà en funcionament una caldera de biomassa que donarà servei de calefacció a l'escola Sant Salvador d'Horta i al pavelló la Nòria, i anteriorment s'ha incorporat un vehicle 100% elèctric a la brigada de parcs i jardins, s'ha dotat l'agutzil d'una moto elèctrica i s'ha instal·lat un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la plaça de l'Ajuntament.

Segons el compromís adquirit el 2016, l'Ajuntament té previst instal·lar el sistema de plaques fotovoltaiques de forma progressiva a la resta d'edificis municipals: Biblioteca Joan Vinyoli, pavelló Els Saioners, centres educatius Sant Salvador d'Horta, Castell de Farners i llar d'infants Tabalet, i Cercle Jove.