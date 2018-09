Denuncien la presència de rates al carrer de Can Planes d'Anglès

Un augment «exagerat» de ratolins i rates en cases particulars. Aquesta és la situació que asseguren que estan patint diversos veïns del carrer Can Planes d'Anglès.

En un escrit que van presentar la setmana passada a l'Ajuntament, els veïns d'aquesta via exposen que tot i que han pres mesures per acabar amb aquests rosegadors en els seus habitatges particulars, és una feina «inacabable i ximple», si no se soluciona l'origen del problema.

En aquest sentit, els veïns de Can Planes apunten a l'antiga fàbrica de mobles que hi ha en aquest carrer com a possible focus de la problemàtica. Aquest negoci va fer fallida i, actualment, la nau on es guardaven el mobles es troba tancada.

Per tot plegat, en la instància demanen al consistori que realitzi un estudi sobre la situació en què es troba aquesta edificació i, posteriorment, una desratització de l'espai.

Per la seva part, l'Ajuntament d'Anglès va confirmar que des de la regidoria de Sanitat ja s'han iniciat tots els tràmits per tal de reclamar al propietari d'aquesta finca privada que executi una neteja de l'espai.

Segons aquest ens, tan bon punt es va rebre la instància dels veïns de Can Planes demanant col·laboració «per evitar tots els possibles problemes que ocasiona aquesta situació», els serveis tècnics municipals van començar a preparar l'ordre d'execució de la neteja d'aquesta nau per motius de salubritat pública.

En cas que l'amo de l'antiga fàbrica opti per no executar aquesta ordre municipal, el consistori anglesenc emetria llavors una execució subsidiària: l'Ajuntament contractaria el servei de neteja de l'espai i el cobraria al propietari de la finca.

Segons aquest ens, aquests procediments ja s'han aplicat en altres ocasions, quan han arribat denúncies semblants a l'Ajuntament.