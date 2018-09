ERC suspèn el seu regidor a Sils per seguir en el govern després de l'1-O

ERC ha suspès de militància el seu regidor a Sils, Juli Garcia, per seguir en el govern d'aquest municipi i evitar trencar el pacte amb IDS-MES-IdSelva i amb ICV, tal com li reclamava el seu partit després d'apreciar que no es van donar totes les facilitats als votants de l'1-O.

El president comarcal d'ERC a La Selva, Josep Maria Bagot, ha explicat que aquells dies previs al referèndum prohibit pel Tribunal Constitucional es van plantejar "molts dubtes" sobre si els locals electorals obririen.

Bagot ha detallat que, en els plens, l'alcalde, Martí Nogué (IDS-MES-IdSelva), havia arribat a instar els regidors que prenguessin responsabilitats i que fins i tot es va produir un canvi de claus en un dels col·legis que va dificultar la seva obertura.

Segons aquesta mateixa versió, Juli Garcia admetia que la situació no era normal i ERC li va fer saber que un govern municipal que actuava d'aquesta forma no podia comptar com a soci amb un representant d'aquesta formació.

Josep Maria Bagot ha indicat que Garcia va acceptar inicialment aquella posició del partit, però que va canviar posteriorment el discurs i ha mantingut fins ara el seu suport a l'equip de govern de Sils.

L'assumpte ha derivat finalment en aquesta suspensió de militància després de les al·legacions del regidor, acordada pel comitè de garanties estatutàries d'ERC després d'analitzar les al·legacions que s'havien presentat.

A través d'un comunicat, aquesta formació informa que deixa de tenir representació a Sils, ja que Juli Garcia era el seu únic càrrec electe.