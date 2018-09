Sils Detingut un camioner per multiplicar per cinc la taxa d'alcohol a l'AP-7

Els Mossos van detenir dimecres passat un home de 32 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sabadell, com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l´alcohol i temeràriament. Els fets es remunten a la matinada d´aquell dia, quan agents de la Policia de Sant Andreu de la Barca van denunciar el conductor d´un camió que circulava sota els efectes de l´alcohol. Poques hores després, la policia va rebre diverses trucades alertant que hi havia un camió que circulava fent ziga-zagues per l´autopista en sentit Barcelona. Entre elles, la d´un mosso que l´estava seguint i que va explicar que el camioner no podia mantenir una conducció correcta ni segura dins del seu carril.

Els Mossos el van aturar al voral de la via i en el control d´alcoholèmia va donar 0,81 mg/l d´alcohol per litre d´aire expirat, cinc vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,15 mg/l. El detingut, que no té antecedents, va quedar en llibertat sense càrrecs. Acn/ddG Sils