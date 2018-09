Caldes donarà suport a les AMPAs en la gestió dels menjadors escolars

El ple de Caldes de Malavella va aprovar dilluns al vespre, per unanimitat, una moció per donar suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les AMPAs i AFAs. Segons va informar ahir el consistori, la moció la van presentar conjuntament el PDeCAT i ERC arran de la petició de suport de l'Associació de mares i pares de l'escola Sant Esteve, que temen perdre aquesta gestió el pròxim curs escolar.

La moció proposava tres punts: que l'Ajuntament insti a la Generalitat a què trobi una fórmula jurídica per tal que les AMPAs puguin gestionar els menjadors escolars; que paral·lelament aquest Ajuntament insti el Consell Comarcal de la Selva a buscar alternatives de sistema de gestió dels menjadors mentre no es trobi la fórmula jurídica abans esmentada, per tal de preservar el sistema actual de gestió per part de les AMPAs que hi estiguin interessades; i, finalment, que es traslladi aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al Departament d'Ensenyament. La moció va ser aprovada per unanimitat (PDeCAT, ERC, PIC, PSC i el regidor no adscrit). Més d'una vintena de pares i mares es van desplaçar fins a l'Ajuntament per assistir al ple, on es va obrir un debat al voltant d'aquesta temàtica.

Una polèmica que ve de lluny

L'aprovació d'aquesta moció donant suport a la gestió del menjador per part de l'AMPA va arribar sis anys després que l'associació de l'altra escola de Caldes, la Benaula, no aconseguís decidir quina empresa ho havia de fer, tal com reivindicava. Una altra entitat, la de l'escola Josep Madrenys, de Vilobí d'Onyar, també es va revoltar contra la gestió del servei per part del Consell comarcal de la Selva i va organitzar protestes. Pel que fa a la Benaula, el Consell va rebutjar les al·legacions que l'AMPA va presentar contra les clàusules del concurs, que el juny de 2013 va adjudicar a la multinacional Eurest. Aquesta empresa ja en tenia la concessió i la va tornar a aconseguir per vuit anys més; és a dir, fins al 2019.