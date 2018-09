Detenen un conductor begut, drogat i sense punts en un control a Santa Coloma

Els Mossos van detenir un conductor begut després d'envestir els cons d'un control d'alcoholèmia.

L'home de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Coloma de Farners, va ser detingut com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària.



Els fets van succeir a la carretera C-63, al seu punt quilomètric 24, dins el terme municipal de Santa Coloma de Farners on els mossos duien a terme un control d´alcoholèmia.



Cap a les vuit del matí, els agents van veure que un vehicle envestia els cons de senyalització del control i s´aturava a pocs metres d´un dels vehicles policials.



Després de treure els cons de sota del cotxe, els agents van identificar el conductor i li van fer la prova d´alcoholèmia, ja que tenia símptomes d´anar sota la influència de les begudes alcohòliques.



Els agents van comprovar que l´home va donar un resultat positiu de 0,47 mg d´alcohol per litre d´aire expirat, gairebé el doble per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25mg/l. A més, també va donar positiu per consum de cocaïna a la prova de detecció de substàncies estupefaents.



Quan els agents van comprovar les seves dades personals, van constatar que el seu permís de conduir no tenia vigència per la pèrdua total de punts. Van detenir el conductor per conduir sense permís i sota els efectes de l´alcohol i drogues.



El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 24 de setembre a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.