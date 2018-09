ERC expulsa el regidor de Sils per la «falta de compromís» amb l'1-O

El comitè de garanties estatutàries d'ERC ha suspès de militància l'únic regidor que tenia a Sils, Juli García, i el partit es queda sense representació en aquest municipi de la Selva. El detonant ha estat que García continua formant part del govern, juntament amb IdS-MES i ICV, tot i la «falta de compromís» que els socis de govern «van demostrar» amb l'1-O.

El president comarcal d'ERC La Selva, Josep Maria Bagot, va recordar ahir que l'alcalde, Martí Nogué (IdS-MES), no va signar el decret de cessió d'espais i va demanar que ho fessin els regidors de l'oposició. També va destacar la suposada pèrdua de claus del col·legi electoral que va sembrar «dubtes» entre els veïns tot i que finalment es va obrir.

Segons va informar ahir ERC, el comitè de garanties estatutàries ha pres aquesta decisió després de valorar el cas i estudiar les al·legacions presentades durant els darrers mesos. «No podem sustentar més aquest alcalde; li vam dir que prengués una determinació i com que no n'ha pres cap, ho fem nosaltres», va afirmar ahir amb contundència Bagot.

Durant els dies previs al referèndum, ja es van produir un seguit «d'irregularitats» i es va «crear una atmosfera de dubtes i incerteses que no estaven a l'altura de la cohesió que demanava la situació política del país», va afirmar el partit en un comunicat.

Bagot va recordar que l'alcalde Martí Nogué (IdS-MES) no va signar el decret de cessió d'espais i va arribar a demanar que ho fessin els regidors de l'oposició durant un ple. També va fer referència a una suposada pèrdua de claus del col·legi electoral que va sembrar «dubtes» entre els veïns tot i que finalment es va poder obrir.

Per tot plegat, ERC considera que l'equip de govern «no va donar les facilitats» per poder fer la votació i el cas es va traslladar al comitè de garanties que finalment ha decidit la suspensió de militància del regidor.

El partit assegura que dilluns al matí se li va comunicar en persona i que fa uns dies ho van fer per escrit. Juli García, però, no dona el cas per tancat i diu que «el procés no ha acabat i que hi ha al·legacions internes pendents». Va declinar fer declaracions i no va aclarir si seguirà al govern com a regidor no adscrit.