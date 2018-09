Roben diners i part de la Loteria de Nadal del bar del camp de futbol de Lloret

Diners i 20 números de la Loteria de Nadal. Això és el que el Club de Futbol Lloret denuncia que els van robar la matinada de divendres passat. Segons va informar ahir Nova Ràdio Lloret, el club va donar a conèixer aquests fets a través d'un comunicat en el qual detallaven el robatori.

Segons aquesta entitat, el robatori es va produir de matinada en el bar del camp de futbol municipal, on algú va accedir a l'interior i es va emportar part dels diners en metàl·lic que hi havia a la caixa registradora i 20 números de la Loteria de Nadal. En concret, van ser dues sèries, la 100 i la 101, del número 41.524. Segons va explicar el president del club, Eduard Coloma, en el comunicat, el club ja ha interposat la denúncia i, en cas que el número sigui premiat, emprendran accions legals. A més, Coloma va lamentar aquest tipus de successos i va assenyalar que els ingressos del bar serveixen per cobrir les despeses de l'entitat, que treballa amb prop de 250 jugadors de base.

En aquest sentit, des del club van voler destacar que els números de loteria que tenen a la venda només es poden adquirir al bar del camp municipal d'esports.