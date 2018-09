Ple extraordinari l'1 d'octubre a Santa Coloma per commemorar l'1-O

L´Ajuntament de Santa Coloma de Farners celebrarà un ple extraordinari urgent el proper dilluns 1 d´octubre (20h) amb un únic punt: una moció amb motiu el primer aniversari de l´1 d´octubre.

Segons el text de la moció, es proposarà al Ple que acordi:

- Reivindicar i agraïr a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum d'autodeterminació del passat 1 d'octubre, malgrat les amenaces, l'ús il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

- Retirar la inapel·lable necessitat que el govern espanyol s'assenti a negociar un referèndum acordat i a accepgtar el resultat democràtic que s'obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.

- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats.

- Exigir l'arxivament de totes les causes relacionades amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

- Donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

Tot seguit (20.15h) es celebrarà un segon ple extraordinari urgent per donar compte de la renúncia del regidor del PSC, Manel Roqueta.