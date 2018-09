Reclamen una solució a l'abocament incontrolat de residus a Mas Altaba

Els dos contenidors de grans dimensions instal·lats a la urbanització Mas Altaba de Maçanet, segueixen acumulant runa, electrodomèstics, mobles o pots de pintura, entre altres residus. Una situació d'abocament incontrolat que l'associació veïnal ja va denunciar a Diari de Girona el passat mes d'abril i que, asseguren, ha «empitjorat» durant aquest estiu amb l'aparició de material de construcció dia rere dia. «Els contenidors d'orgànica els vam trobar plens de plàstics», va lamentar ahir el president de l'entitat veïnal, Óscar Reina, com a exemple de l'incivisme que pateixen.

Per això, el portaveu de Mas Altaba va tornar a reclamar al consistori una solució definitiva al problema. «Ens hem reunit amb l'Ajuntament i ens diuen que s'estan sancionant les persones que s'enxampa fent aquests abocaments, però no hem notat una reducció de residus», va assenyalar Reina qui va recordar que hi ha càmeres instal·lades i cartells on s'explica que aquests contenidors són d'ús veïnal.



Projecte en marxa

Una solució que, tal com va anunciar el consistori fa cinc mesos, consistirà en la protecció d'aquest espai amb un tancat. «El pla segueix en marxa, però no és una cosa de dit i fet sinó que s'ha de fer pas a pas», va indicar ahir la regidora de Medi Ambient, Maria A. Mengibar.

En aquest sentit, l'edil maçanetenca va concretar que es tracta de dos projectes: un per instal·lar uns pals de fusta que permetin el pas a peu dels veïns però no dels vehicles; i un altre, per posar una tanca metàl·lica que només permeti l'accés fins als contenidors als vehicles autoritzats. Un sistema que també està previst que s'implanti a la urbanització de Montbarbat on hi ha els mateixos contenidors que a Mas Altaba.

A més, Mengibar va destacar que les càmeres instal·lades a l'espai dels contenidors d'aquestes urbanitzacions han permès identificar vehicles que realitzen abocaments il·legals i que al llarg d'aquests mesos s'han posat sancions econòmiques. Per contra, la regidora va lamentar que aquest incivisme s'ha traslladat a les zones forestals del municipi on hi troben «pneumàtics abandonats». Per tal d'evitar aquestes conductes, el consistori va recordar que disposa d'un servei gratuït de recollida de residus voluminosos i que premien els veïns que utilitzen la deixalleria municipal amb descomptes en la taxa d'escombraries.