Investiguen la mort d'un home romanès de 41 anys a Maçanet de la Selva

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de nacionalitat romanesa i 41 anys al jardí d'una casa del Carrer Empordà, a la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva (Selva). Han estat uns veïns els qui han alertat que estaven agredint la víctima quan faltaven pocs minuts per les quatre de la matinada. Un cop els agents han arribat al lloc dels fets s'han trobat amb el cadàver estès sobre el jardí, i el metge forense ha certificat la mort de l'home. Els Mossos investiguen ara les causes del succés i es troben a la casa recopilant proves per intentar buscar els responsables de l'agressió mortal. El cas es troba sota secret de sumari.