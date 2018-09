Troben trampes per a ciclistes en diversos camins de Santa Coloma

Un esportista de Santa Coloma de Farners ha denunciat aquesta setmana i a través de les xarxes socials la troballa de trampes per a ciclistes en diversos camins forestals del municipi. En l'escrit de denúncia, José Montoro relata que dimecres passat, mentre practicava aquest esport entre Santa Coloma i Riudarenes, dos nois d'uns 20 anys el van aturar per explicar-li que havien caigut per culpa d'un cable de ferro travessat enmig d'un camí de la zona coneguda com dels Kaste, i que havien patit ferides en els braços i el pit. «Tenien el cable ben marcat. Si hagués estat col·locat en una altra altura podia haver acabat molt malament», va lamentar Montoro.

Arran dels fets, aquest esportista colomenc va decidir alertar altres ciclistes de la presència d'aquestes trampes. «Els vaig escriure pel Whatsapp i la sorpresa va ser que un company em va explicar que a ell li havia passat el mateix a la pista del Cangur i que també s'havia fet ferides a les cames», va detallar Montoro, qui va especificar que en els dos espais, van ser els mateixos ciclistes afectats els que es van encarregar de retirar els cables i de denunciar-ho als Agents Rurals.

Sobre l'autoria d'aquests atacs, Montoro va especificar que no saben de qui es tracta però que «intueixen» que a alguns propietaris d'aquestes parcel·les «no els agrada gaire que passem per aquí». «El que sí que sabem és que estan col·locades a consciència perquè els cables no són fàcils de desfer», va criticar el ciclista colomenc, qui va fer una crida perquè «algú faci alguna cosa abans que sigui massa tard» i per demanar col·laboració per «trobar aquest criminal». A més, va subratllar que aquesta no és la primera vegada que troben trampes d'aquest tipus en pistes forestals i corriols del municipi.

De fet, el juliol del 2017, Diari de Girona ja va informar de la troballa d'un filferro lligat entre dos arbres en el corriol conegut com l'Spiderman i que puja passat el balneari.

En aquella ocasió, fins i tot l'Ajuntament colomenc va alertar de la troballa i va condemnar «qualsevol actitud incívica que posa en perill la integritat física de les persones». Aquell mateix any, el Club Ciclista Maçanet també va denunciar als Mossos l'aparició de trampes per a esportistes a diferents trams del camí públic de Can Vilaret a Maçanet de la Selva. En aquell cas, les trampes consistien en claus de fins a set centímetres de llarg fixats a terra.