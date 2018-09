Blanes inverteix 170.000 euros a pavimentar i millorar la via pública

L'Ajuntament de Blanes ha destinat 170.561,13 euros, finançats per la Diputació de Girona, al condicionament del paviment i l'accessibilitat a la via pública. Segons va informar el consistori, es tracta de fer manteniment dels paviments degradats i de suprimir les barreres arquitectòniques existents. Una de les primeres zones on s'ha estat actuant és en diversos trams de l'avinguda Joan Carles I.

A partir d'ara, es procedirà a condicionar la zona d'aparcament i a fer un pas elevat per a vianants a Mas Borell; a construir muret per prolongar la vorera de la rambla Joaquim Ruyra i d'una escala per superar el desnivell entre les dues voreres del carrer Riera Alta i la rambla Joaquim Ruyra; i, finalment, a condicionar un pas elevat de vianants al passeig Santa Bàrbara. Aquesta actuació ja ha començat amb la demolició, ampliació i reconstrucció de les voreres, així com traient el reductor de velocitat.