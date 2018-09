Construiran un magatzem i un dipòsit per a vehicles a Maçanet

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva construirà un nou magatzem municipal per a la brigada d'obres i un dipòsit per a vehicles al costat del cementiri nou. Així ho va confirmar l'alcalde, Josep Maria Ciurana (AM), qui va detallar que aquesta és una actuació molt «esperada» que permetrà «endreçar molt la casa». «És una necessitat per al poble i per la que fa anys que lluitem i per fi es tirarà endavant», va valorar Ciurana.

En aquest sentit, el batlle va explicar que, actualment, tenen magatzems llogats «a pagès» i repartits per tot el municipi i que amb aquesta obra ho tindran tot «al mateix lloc» i comptaran amb un dipòsit per a vehicles cobert i «en condicions».

L'Ajuntament va licitar el projecte el passat mes d'agost per un import de 717.428,11 euros amb IVA inclòs i, segons el plec de condicions, l'empresa adjudicatària tindrà un termini de sis mesos per executar-lo, de manera que podria estar enllestit durant el primer trimestre del 2019. «La previsió és que les obres comencin abans d'un mes aproximadament», va detallar l'alcalde maçanetenc.

Segons el document, el nou magatzem estarà ubicat al polígon industrial de Puigtió i compartirà una parcel·la de 24.590 metres quadrats amb el cementiri nou, que ocupa 14.280 m2.

El nou edifici tindrà un total de tres plantes. El soterrani, on hi haurà el magatzem més gran, amb instal·lacions per fer-hi fusteria, electricitat, fitosanitari, paleteria i mecànica. La planta baixa inclourà: una recepció, una zona de pas, una oficina, un lavabo adaptat, tallers, una sala polivalent i un magatzem més petit. Finalment, a l'altell, s'instal·laran els vestidors i un altre magatzem de la mateixa mida que el de la primera planta. Respecte al dipòsit per a vehicles, estarà instal·lat al costat d'aquest equipament.

Aquest projecte ja s'havia licitat i adjudicat fa uns anys a una empresa constructora, la qual finalment va renunciar a executar-lo. «S'han buscat tres peus al gat per no fer-lo, però fa molta falta», va recalcar Ciurana.