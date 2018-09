Els Mossos investiguen la mort d'un home en una urbanització de Maçanet

La zona del jardí on haurien trobat el cadàver de la víctima.

La zona del jardí on haurien trobat el cadàver de la víctima. gemma tubert

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de nacionalitat romanesa i de 41 anys al jardí d'una casa del carrer Empordà, a la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva. Van ser uns veïns els qui van alertar que estaven agredint la víctima quan faltaven pocs minuts per a les quatre de la matinada. Un cop els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar el cadàver estès al jardí. El metge forense va certificar la mort de l'home. Els Mossos investiguen les causes del succés i ahir al matí eren a la casa recopilant proves per intentar buscar els responsables de l'agressió mortal. El cas es troba sota secret de sumari.

Els fets van passar la matinada del dissabte a la casa número 53 del carrer Empordà, a la urbanització Residencial Park de Maçanet. Uns veïns van alertar la policia que estaven agredint un home. Quan la policia va arribar-hi, van trobar el cadàver i el forense en va certificar la mort. Es tracta d'un home romanès de 41 anys i tot apunta que hauria mort a causa d'una pallissa per un afer possiblement vinculat amb drogues.

Ahir al matí es van desplaçar fins a l'habitatge agents de la Unitat d'Investigació Criminal (UIC) i efectius dels Mossos, que van inspeccionar la zona. Al jardí posterior van localitzar una plantació de marihuana. Els agents van tallar i recollir les plantes i se les van emportar en diverses bosses.

Durant la inspecció, també hi havia la parella de la víctima. Els Mossos van endur-se la dona, visiblement afectada, fora de l'habitatge. A la sortida va dir plorant: «Maleïda herba». Veïns van explicar que feia almenys quatre anys que vivien en aquesta casa i que a Maçanet se sabia que l'home es dedicava a la venda de marihuana.