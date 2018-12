Apareixen pintades incíviques a la font de Sant Salvador de Santa Coloma

Un dels espais més emblemàtics de Santa Coloma de Farners, la font de Sant Salvador, va aparèixer diumenge a la nit coberta de pintades incíviques en les quals es podia llegir «speed» o «coca». Així ho va denunciar l'alcalde de la capital selvatana, Joan Martí, a través de les xarxes socials, on amb tres fotografies va ensenyar com havia quedat la font després de l'atac.

«No acabo d'entendre què mou els autors d'aquestes bretolades a destrossar, sense més, un patrimoni de moltes generacions de colomencs», lamentava el batlle, qui va recordar que aquesta font té un ecosistema propi «molt fràgil».

En aquest sentit, Martí va explicar que, després de conèixer els fets, des del consistori es van donar instruccions a la Policia Local perquè intenti identificar els autors de l'atac. «Mirarem si coincideixen amb altres pintades fetes per Santa Coloma, tot i que serà complicat», va especificar l'alcalde, qui va subratllar que en cas de ser identificat/s se'ls aplicarà la sanció més alta que hi ha per embrutar la via pública: 1.000 euros.

Sobre la font, Martí va detallar que està previst que avui ja pugui recuperar el seu aspecte habitual, després que ahir hi treballés la brigada municipal.



Desfribil·lador destrossat

L'alcalde de Santa Coloma va recordar que el març passat uns vàndals també van destrossar el desfibril·lador automàtic DEA instal·lat a la urbanització Santa Coloma Residencial. L'aparell va quedar totalment inutilitzat i la seva reparació va tenir un cost aproximat de 3.000 euros.

Per tot plegat, Martí va remarcar que aquestes bretolades costen diners públics, ja que el consistori gasta «desenes de milers d'euros» arranjant mobiliari urbà i equipaments públics. «Sembla que algunes persones de la societat actual no valoren en absolut allò que és de tots. L'egoisme d'alguns és un veritable problema per a tots», va afegir el batlle colomenc.