Caldes aprova un pressupost de més de 8,5 milions d'euros per al 2019

El ple de Caldes de Malavella va aprovar, dilluns al vespre, un pressupost de 8.535.100 euros per al 2019. Això suposa una disminució d'un 9,6% respecte a l'any anterior, quan el pressupost va ser de 9.447.639 euros. La proposta es va aprovar per vuit vots a favor (PDeCAT i el regidor no adscrit) i quatre en contra (PIC, PSC i ERC).

Aquesta retallada es notarà en les inversions, que, segons va informar ahir el consistori, comptaran amb una partida de 368.500 euros, una xifra «molt inferior» a l'1.658.837,89 euros que s'hi van destinar l'any passat.

Aquests diners es destinaran a: l'ampliació de la comissaria (75.000 ?), millores de clavegueram (100.000 ?), millores al teatre municipal (15.000 ?), el tancament del camp de futbol (6.500 ?), la rotonda de la carretera de Llagostera (75.000 ?), inversions als pressupostos participatius (40.000 ?) i l'adquisició d'equipament informàtic (57.000 ?). D'aquests diners, 347.000 ? es finançaran en préstec i els 21.500 euros restants, amb recursos propis de l'Ajuntament.