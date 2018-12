Breda aprova un pressupost de més de 3,4 milions d'euros per al 2019

El ple de Breda va aprovar, dilluns al vespre, un pressupost de 3.420.700 euros per al 2019, una xifra un 5,9% menor que la d'enguany. Segons va informar el consistori, aquesta baixada del pressupost es deu al fet que l'Ajuntament bredenc no demanarà cap préstec bancari i afectarà la partida d'inversions, que serà de 227.868 ?. El punt es va aprovar amb el vot favorable d'ERC, l'abstenció del PDeCAT i el vot contrari de la CUP. En aquest, com a la resta dels punts del Ple, no va votar el grup de Tots per Breda, ja que el seu representant va excusar la seva absència per motius laborals.