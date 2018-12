Llagostera engega la recollida de propostes ciutadanes pels comptes

L'Ajuntament de Llagostera inicia el procés de recollida de propostes ciutadanes per incloure al pressupost municipal del 2019. Un any més, el consistori ha reservat una partida de 40.000 euros, del capítol d'inversions del pressupost municipal pel 2019, on els ciutadans decidiran a què destinar-los.

Per fer-ho s'ha iniciat un procés de recollida de propostes que un cop validades i prioritzades seran sotmeses a votació popular. Després de la bona acollida de l'any passat, enguany es tornarà a obrir el procés participatiu als joves que actualment estan estudiant la secundària a l'Institut de Llagostera amb la voluntat d'involucrar-los en les dinàmiques de participació.

«La proposta més votada per aquests joves, serà incorporada a la resta de propostes que es sotmetran a la votació final», tal i com ha explicat el regidor de Participació Ciutadana i Joventut, Robert Montiel.

Les propostes es podran fer arribar des d'ara fins al 18 de gener de 2019 telemàticament des de www.llagostera.cat/participa o bé utilitzant la butlleta en format paper que properament els veïns rebran a la bústia de casa.