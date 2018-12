Vidreres vol acabar amb els excessos de velocitat per evitar accidents de trànsit

El carrer Sant Jordi de Vidreres compta, des d'ahir, amb un nou aparell tecnològic que té com a objectiu indicar als conductors a quina velocitat circulen en un punt concret. Es tracta d'un radar pedagògic que, tot i no sancionar els conductors que superen el límit de velocitat establert al carrer -en aquest cas, 40 quilòmetres per hora-, sí que permetrà al consistori elaborar un estudi sobre quants vehicles circulen per aquesta via, quants ho fan amb excés de velocitat i si aquesta es duplica o triplica respecte a la permesa. «Hem decidit instal·lar aquest radar perquè hem vist que la gent corre massa en certes zones», va explicar ahir l'alcalde de la localitat, Jordi Camps, qui va precisar que el carrer Sant Jordi és un dels punts «on s'ha detectat aquest problema».

Segons Camps, aquest radar estarà en funcionament unes quantes setmanes, durant les quals s'analitzarà quants conductors sobrepassen el límit de velocitat. A partir de les dades obtingudes, l'Ajuntament decidirà quines mesures instaurar a cada carrer per evitar que els vehicles corrin massa. «De moment, no hem tingut accidents per excés de velocitat a dins del poble, però volem evitar que es produeixin», va afegir el batlle vidrerenc.

Després d'estar uns dies al carrer Sant Jordi, aquest radar pedagògic es traslladarà al carrer Costa Brava i un altre emplaçament que el consistori encara ha de determinar. «L'aparell ens l'ha deixat una empresa per poder fer aquesta prova durant unes setmanes i, per tant, no suposa cap cost per a l'Ajuntament», va especificar Camps.

Sobre les possibles mesures correctores a aplicar, l'alcalde va avançar que, de moment, descarten instal·lar radars fixes o mòbils que sancionin els conductors o semàfors, com es va fer davant del pavelló per acabar amb els atropellaments. «Potser col·locarem barreres reductores de velocitat, però hem d'estudiar quina és la millor opció per a cada zona», va detallar Camps.

Vidreres, però, no és la primera localitat selvatana en utilitzar aquest aparell per estudiar i controlar la velocitat dels vehicles que circulen dins una població. A Blanes, el setembre de 2017, l'Ajuntament va comprar un radar pedagògic fix per tenir més informació i detectar si els vehicles circulen per sobre dels límits establerts o adequats. El dispositiu lluminós es va instal·lar en quatre punts diferents de la localitat selvatana, entre ells, el carrer Ample, escollits per les associacions de veïns.