Blanes recupera el projecte per fer una piscina a la Ciutat Esportiva

La Generalitat es va comprometre ahir a cofinançar el projecte de construcció d'un complex de piscines cobertes a la Ciutat Esportiva de Blanes, una obra llargament reivindicada pels veïns d'aquest municipi. L'anunci es va fer durant l'última reunió del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava (Illa de Blanes), en la qual es va formalitzar la seva liquidació, dissolució i extinció. Segons va informar l'Ajuntament, l'alcalde, Mario Ros, ja ho havia negociat prèviament amb el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, com a «compensació» pel pagament d'una part del complex –que no va prosperar– que va haver d'assumir el consistori.

El projecte original de les piscines cobertes es va redactar el gener de l'any 2008 i es va pressupostar en 9.357.345,02 euros. La planificació preveia que l'edifici estigués situat en la banda nord de la rambla d'accés a la Ciutat Esportiva, davant la façana principal. En total, estava previst fer cinc piscines agrupades en una sala d'aigües de 1.500 metres quadrats, i més de cinc metres i mig d'alçada. La més gran –la piscina de competició– havia de fer 25m x 16'67m i 2m de profunditat, amb vuit carrers marcats, mentre que els quatre vasos restants s'havien de destinar a ensenyament, lleure i hidromassatge i un spa col·lectiu (dues unitats amb capacitat per a vuit persones).

L'equipament també havia d'incloure un edifici de serveis de dues plantes en el qual s'hi havien d'ubicar els diferents vestidors a la planta baixa (a nivell de la sala on hi ha les piscines) i els locals de gimnàs, d'activitats dirigides i la grada de la piscina de competició al pis superior. A més, en els vestidors es preveia separar els usuaris abonats dels grups escolars i esportius. Enmig d'aquests dos blocs s'hi projectava la zona termal amb un bany de vapor, sauna finlandesa, un grup de dutxes i dues cabines de massatge. A aquest grup d'espais s'hi afegien els vestidors de monitors, magatzems de neteja i escala d'usuaris.

Per obtenir el finançament per a la construcció d'aquest complex, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar entrarà una esmena als pressupostos de la Generalitat perquè la meitat del cost, o inclús un import superior, s'inclogui en el Pla Únic d'Obres i Serveis inclòs als comptes pel 2019. L'altra part de l'import anirà a càrrec de l'Ajuntament de Blanes.