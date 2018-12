La Generalitat injecta dos milions d'euros a la fàbrica Nylstar de Blanes

La Generalitat de Catalunya ha injectat dos milions d'euros a la fàbrica tèxtil Nylstar de Blanes a través d'un crèdit participatiu, és a dir, un finançament a llarg termini per a la societat inversora Avançsa. Segons va informar la direcció de la històrica factoria blanenca, el préstec té un termini d'amortització de cinc anys i s'emmarca en la línia de Innova Global de l'antiga Eplicsa (Avançsa). En l'actualitat l'empresa compta amb una plantilla d'uns 150 treballadors, produeix 118 tones de fil i preveu tancar aquest any 2018 amb vendes de més de 10 milions d'euros.

La injecció de capital del govern català s'ha produït dos anys després que Nylstar reprengués la seva activitat, que havia estat aturada durant vuit mesos i després que a principis de mes, la companyia elèctrica Endesa tallés la llum a la fàbrica durant més de 24 hores per impagament d'accés a la xarxa acumulat durant més d'un any.

El grup Praedium va adquirir la filial espanyola de Nylstar en el concurs de creditors de la matriu italiana l'any 2009 per 1,6 milions d'euros, i amb deutes de fins a 20 milions. Posteriorment, va adquirir la marca Meryl, el que ara es considera el producte estrella de la factoria tèxtil blanenca. A partir del 2013 van començar els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) que van afectar bona part de la plantilla per la davallada de comandes. Després d'estar aturada vuit mesos, el desembre de l'any 2016 Nylstar va tornar a engegar les màquines i va elaborar un nou full de ruta. La companyia inversora, controlada per l'empresari Alfons Cirera, hi va aportar 11 milions d'euros.