Dues persones resulten ferides a Blanes en l'incendi d'un concessionari de cotxes

Dues persones van resultar ferides ahir a causa d'un incendi en un concessionari de cotxes de Blanes. Un dels ferits, de 30 anys, va ser traslladat a la Vall d'Hebron de Barcelona per cremades en una mà, mentre que l'altre afectat va resultar intoxicat per inhalació de fum i va ser portat a l'Hospital Comarcal de la Selva.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, el foc es va originar cap a dos quarts de cinc de la tarda i va afectar la nau industrial on hi havia el taller i l'espai de vendes d'una coneguda marca de vehicles situada a la carretera d'accés a la Costa Brava. Les primeres hipòtesis apunten que el foc s'hauria iniciat a l'interior del taller quan s'estava realitzant un canvi de combustible en un cotxe i una espurna va provocar una deflagració. Les flames es van propagar ràpidament per tota la nau, sobretot a causa de la quantitat de productes altament inflamables que hi havia en el taller.

Tot i l'espectacularitat de l'incendi i la densa columna de fum que es va generar, els treballadors van poder sortir pel seu propi peu. Tot i això, dos homes van resultar ferits lleus: un per inhalació de fum que va ser evacuat fins a l'Hospital de Blanes i, l'altre, per cremades en una mà que va ser portat a la Vall d'Hebron de Barcelona.

Per la seva part, l'Ajuntament blanenc va relatar que la Policia Local i Protecció Civil van ajudar a treure els vehicles que estaven a la venda, i que van poder ser retirats sense danys. Per contra, els set vehicles que hi havia a l'interior del taller van quedar completament destruïts. Aquests cotxes no es van poder treure a causa de l'intens fum provocat per les flames, que feia impossible l'accés al taller. L'incendi va provocar que s'ensorrés el sostre i que l'edifici patis danys estructurals. El foc es va donar per apagat a les set de la tarda i hi van treballar fins a deu dotacions dels Bombers.