Enxampats amb 100 quilos d'anxoves que es venien sense garanties a Blanes

Intervinguts a Blanes més de cent quilos d'anxoves que es venien sense cap tipus de garantia. L'acció conjunta dels Mossos d'Esquadra i inspectors de la Direcció General de Pesca va permetre detectar el peix al maleter d'un cotxe i denunciar dos homes. Els denunciats són dos veïns de Pineda de Mar de 47 i 56 anys i nacionalitat espanyola.

Els fets es remunten a la tarda del dia 23 de novembre, quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos i inspectors de la Direcció General de Pesca van realitzar un control de venda de peix fora el recinte de la llotja de Blanes per detectar productes pesquers que no havien estat venuts a la llotja i que no tenien cap tipus de document.

Durant aquest control van aturar un vehicle que al maleter portava 100,85 quilos d'anxoves sense cap document que acredités la seva procedència. A més, el transport no garantia les mesures adequades per a la conservació del producte.



Bàscules i bosses per a la venda



En el control també van localitzar bàscules i bosses de plàstic que eren utilitzades per vendre el peix al detall a la població sense cap garantia. Aquestes infraccions estan tipificades com a greus a la Llei de pesca i accions marítimes i poden suposar multes que oscil·len entre els 301 i els 60.000 euros.

L'acta de denúncia feta pels experts en pesca ha estat tramesa als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.