Riudarenes estrena guàrdia municipal amb dos agents i noves instal·lacions

Ajudar els veïns, fer complir les ordenances municipals, controlar el territori o resoldre problemes puntuals. Aquestes són algunes de les funcions que des de fa unes setmanes desenvolupen els dos agents que formen la nova guàrdia municipal de Riudarenes. Activat oficialment el 2 de novembre, aquest cos va ser presentat ahir a l'Ajuntament per l'alcalde Jordi Gironès i amb la presència d'agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners. «Sobretot és un servei de suport i ajuda pels veïns», va ressaltar el batlle, qui va precisar que «en cap cas» exerciran com a cos policial. «Volem que la gent entengui que els dos agents vetllaran per evitar conductes incíviques o per resoldre problemes puntuals, però no per fer detencions», va subratllar Gironès.

De moment, els dos agents patrullen des de les vuit del matí i fins a dos quarts de quatre de la tarda. Tot i això, el consistori té previst estendre aquest horari. «La idea és que comenci un agent al matí, facin unes hores en comú i segueixi l'altre agent a la tarda», va exposar l'alcalde de Riudarenes. Escollits per concurs públic entre una trentena de candidats, els dos agents disposen d'un vehicle regulat, i d'unes instal·lacions noves de trinca situades a la planta baixa de la casa de la vila. Porten el bastó policial i l'esprai de pebre, però no la pistola elèctrica Taser, com sí que utilitzen altres guàrdies municipals com la de Maçanet o Vilobí d'Onyar. Tots dos van destacar ahir que, fins ara, el que més han detectat són cotxes aparcats sobre les voreres o en línia groga.

Durant un mes, aquests joves avisaran els veïns de les infraccions amb uns adhesius on s'indicarà la falta comesa. A partir de gener, però, utilitzaran una aplicació de mòbil en la qual a través d'una fotografia es denunciarà la infracció que podria acabar en sanció.

La creació d'aquest cos de vigilància es va iniciar l'abril passat i ha tingut un cost aproximat d'uns 60.000 euros. «Per un ajuntament com nosaltres i amb el pressupost que tenim ha suposat un cost econòmic molt gran. Però estem contents i creiem que beneficiarà molt el municipi», va valorar Gironès.