ERC de Blanes acusa l'equip de govern de «mentir» sobre la piscina

ERC de Blanes ha acusat l'equip de govern (PSC) de «mentir» sobre la «promesa» de la Generalitat de cofinançar el projecte de construcció de la piscina a la Ciutat Esportiva. En un comunicat, el grup municipal assegura que els socialistes no van parlar de la piscina en la darrera junta de portaveus i no els van «demanar el suport» a l'esmena als pressupostos de la Generalitat 2019 perquè la meitat del cost de la construcció d'aquest complex s'inclogui en el Pla Únic d'Obres i Serveis.

En aquest sentit, els republicans subratllen que, amb aquesta notícia, el PSC ha intentat «amargar» el pagament de 16 milions d'euros a l'Institut Català de Finances (ICF) per fer front al deute que li corresponia per la dissolució i liquidació definitiva del Consorci Illa de Blanes, que va permetre la construcció de la Ciutat Esportiva. «El pagament de 16.000.000 d'euros a què ens han portat les seves mentides enfilades amb més mentides», critiquen els d'ERC.

Per això, el partit encapçalat per Àngel Canosa remarca que hi ha altres prioritats com l'habitatge o la formació. «De veritat ens volem gastar allò que no tenim i fer passar aquesta prioritat -la piscina- pel davant d'altres?», pregunten els republicans, ressaltant que primer «cal parlar».