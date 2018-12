Vilobí d'Onyar celebra una consulta sobre Monarquia o República

Els veïns de Vilobí d'Onyar voten des de primera hora d'aquest diumenge si volen la República com a forma d'Estat o seguir en Monarquia. Es tracta d'una consulta on tothom pot votar – hi ha cens universal -, però que no és vinculant i que pretén solidaritzar-se amb la vintena d'universitats espanyoles que han fet el mateix.

Els organitzadors expliquen que també volen que serveixi per "enderrocar murs" i deixar clar que Catalunya "no està enfrontada" amb Espanya "com s'intenta fer creure". La Raquel Jurado és una votant i veïna del poble que assegura que "veu molt bé" que es pregunti a la gent sobre aquestes coses. En Jaume Simón, un dels organitzadors, està convençut que la de Vilobí serà "la punta de llança" de moltes altres consultes arreu.