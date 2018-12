El germà de Magentí diu que les armes trobades a Anglès són del fill del detingut

El fill del sospitós del doble crim de Susqueda es va acollir a la dispensa que preveu la llei i no va declarar ahir com a testimoni davant del jutjat que investiga el cas. Sí que va declarar, en canvi, el germà de Jordi Magentí, que va assegurar que creu que la munició del calibre 22 i les armes trobades a un dels domicilis escorcollats a Anglès -una pistola simulada i una altra d'aire comprimit- són del fill de Magentí.

El Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners havia citat a declarar vuit testimonis més relacionats amb la investigació del doble crim de Susqueda. Un dels testimonis més rellevants dels previstos ahir era el fill del suposat autor perquè esclarís si Jordi Magentí l'ajudava a cultivar una plantació de marihuana al pantà o donés explicacions sobre per què creu que el company de cel·la del seu pare assegura que li va dir que va ser el seu fill qui va matar la parella i ell el va ajudar a desfer-se dels cossos.

Les preguntes, però, van quedar sense resposta perquè el fill de Magentí es va acollir a la dispensa prevista per la llei i no va declarar. Fonts de la defensa van recordar que, a més, el fill té una causa oberta per un suposat delicte contra la salut pública i per això va decidir no declarar per evitar que es pogués acabar incriminant en l'altra investigació.

Sí que va declarar el germà de Magentí. Fonts de l'acusació van explicar que va afirmar en seu judicial que creu que la baioneta, la munició dels calibres 22 i 50 i les dues pistoles (una simulada i l'altra d'aire comprimit) localitzades durant l'escorcoll al domicili situat al carrer Font del Canyo d'Anglès són de fill del suposat autor del doble crim. Les mateixes fonts van assenyalar que, segons el testimoni, l'habitació on es van localitzar és la que acostuma a fer servir el fill de Magentí a casa de la seva àvia i que, a més, un dia que el testimoni va anar a buscar uns pantalons per fer esport a un armari les va veure. El germà de Magentí va afegir que va deduir que eren del seu nebot perquè li havia dit que li agradava col·leccionar armes antigues.

El germà de Magentí també va explicar que sap que el seu nebot tenia una plantació de marihuana oculta al pantà i que també li van explicar que el suposat autor l'ajudava a regar. No té constància, però, que vigilessin el cultiu armats. Finalment, aquest testimoni també va exposar que ha visitat el seu germà al centre penitenciari on es troba en presó preventiva des de l'1 de març i que sempre li ha negat ser l'autor del doble crim. A més, va detallar que li ha preguntat sobre la suposada conversa que va mantenir amb el seu company de cel·la la primera nit, en què hauria assegurat que el seu fill va matar la parella i ell el va ajudar a desfer-se dels cadàvers. Segons la seva versió, Magentí assegura que és mentida i que quan va ingressar a la presó altres reclusos ja el van avisar que anés amb compte amb el company de cel·la perquè acostumava a intentar aconseguir beneficis incriminant altres presos.

Les mateixes fonts de l'acusació van posar en dubte que això pogués ser així perquè el jutjat de Santa Coloma de Farners va enviar Magentí a presó passades les nou de la nit de l'1 de març i van qüestionar que a l'hora que va arribar al centre penitenciari de Figueres pogués relacionar-se amb altres presos abans d'entrar a la cel·la amb el pres de confiança.

El francès «desbocat»

També van declarar ahir al jutjat, dos pescadors que van ser al pantà el dia 23 d'agost del 2017, el dia abans dels fets. Fonts de la defensa van explicar que els homes van declarar que anaven amb una embarcació elèctrica quan van veure baixar «desbocat» un home, sense samarreta i que duia botes militars, cap a la zona de l'aigua. A més, van afegir que es van espantar i van decidir marxar.

Posteriorment, van identificar en una fotografia aquest home. Segons els investigadors, es tracta d'un francès que va arribar al pantà el dia 20 per visitar uns amics que vivien al Mas Llomà a qui els Mossos d'Esquadra ja van prendre declaració i van descartar com a sospitós del doble crim.

La defensa de Magentí va subratllar, però, que no van poder prendre declaració a aquest home perquè no va comparèixer al jutjat. Fonts de l'acusació van concretar que el jutjat ja ha emès una comissió rogatòria perquè les autoritats franceses li prenguin declaració al seu domicili habitual, a França, i ratifiqui el que va explicar als Mossos d'Esquadra.

Els pescadors també van assenyalar que el dia 23 van veure dos homes més al pantà, que serien els habitants del Mas Llomà, amb els quals van estar parlant una estona. També van concretar que no van veure mai Magentí al pantà però sí un altre home que saben que viu a la zona del pantà i que pesca habitualment.

Fonts de la defensa van assegurar que van dir que solia baixar a l'aigua per una zona «en ruïnes» que, segons la defensa de Magentí, podria ser la Rierica -el lloc on els investigadors situen l'escena del crim-, tot i que l'acusació va apuntar que parlarien de la font del Borni, situada a uns metres de distància.

Un d'aquests dos testimonis també va descriure el pantà de Susqueda com «el Bronx», on sovint hi ha grups de pescadors furtius, se senten trets de carrabina, hi ha fogueres o es cometen robatoris. Aquest mateix testimoni és qui va tornar al pantà el dia 26 i es va endur els taps d'un caiac que va veure mig enfonsat a l'aigua, i que va resultar ser el de la parella del Maresme, Marc Hernández i Paula Mas.

Les declaracions a instrucció continuaran dilluns vinent amb el testimoni de l'instructor de l'atestat. La nova tongada de testimonis serà el 21 de gener.