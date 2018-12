Apallissen una dona de 80 anys per robar-li a casa seva a Santa Coloma de Farners.

Tres individus van assaltar l'habitatge dissabte i la van retenir fins a aconseguir el botí. Que va ser de 40 euros i diverses joies, tal com informa La Vanguardia.

Els Mossos d'Esquadra busquen els agressors.

L'assalt violent es va produir en una vivenda del carrer Major de Santa Coloma, a ple centre del poble.

S'apunta que els tres delinqüents van entrar sense saber que hi hauria algú a dins i la dona es va despertar. Va dir-los que no vivia ningú a la casa amb el nom que els agressors li deien. La dona els va voler impedir l'accés però aquests van entrar per la força.

Un cop a dins la van amenaçar de mort, la van apallissar i un d'ells la va estar vigilant tota l'estona. Li van reclamar els diners i les joies i ho van remoure tot, segons ha pogut confirmar Diari de Girona. Al final, segons el rotatiu se'n van emportar 40 euros i joies.

La dona va haver d'anar a l'hospital per les lesions, sobretot a la zona del cap. I ja ha estat donada d'alta.

La investigació dels Mossos d'Esquadra roman oberta i de moment, no hi hauria detinguts per aquest fet.