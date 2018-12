Els promotors de la urbanització de cala Morisca eviten la moratòria

La construcció de fins a 70 cases noves a cala Morisca, a Tossa de Mar, podrà seguir endavant, tot i la moratòria anunciada per la Generalitat per frenar el boom urbanístic de la Costa Brava.

Segons va informar ahir la Cadena Ser, els promotors d'aquesta urbanització van presentar el projecte uns dies abans que el Departament de Territori anunciés als alcaldes que el pròxim any suspendria les llicències per fer obra nova mentre no tingui a punt un nou pla urbanístic per a la Costa Brava.

Així, els promotors podran construir-hi fins a una setantena de cases noves que s'afegiran a la cinquantena que ja existeixen i que van ser construïdes als anys 80.

La cala Morisca ja va ser polèmica fa un parell d'anys quan l'Ajuntament va aprovar un conveni amb un privat perquè es pogués construir un hotel de quatre estrelles i diversos equipaments. Un projecte que va ser tombat definitivament per Urbanisme.