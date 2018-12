La policia va al darrere d'una banda que ha comès una onada de robatoris a Santa Coloma de Farners

La policia va darrere d'una banda que hauria comès una onada de robatoris en domicilis durant les darreres dues setmanes a Santa Coloma de Farners. Un d'ells de caire molt violent, que va acabar dissabte de matinada, amb una dona de 80 anys apallissada i tot per robar-li a casa seva.

La Policia Local de Santa Coloma i els Mossos d'Esquadra de la comissaria local estan en alerta des de fa un parell de setmanes perquè hi ha hagut una dotzena de robatoris en domicilis –deu dels quals han estat denunciats segons Mossos– i tenen l'ull posat en un grup de delinqüents.

Es tracta d'un seguit de robatoris que s'haurien aturat aquest dissabte després del robatori violent. Els investigadors han detectat diversos modus operandi d'aquesta banda, composta per entre tres i quatre lladres –tres van perpetrar un assalt violent aquest dissabte-. I els cops s'han donat a diversos punts de la ciutat.

Els primers robatoris en domicilis es feien quan la gent no era a casa. Però també se n'han detectat de silenciosos, és a dir, que els lladres han entrat quan la gent dormia a casa seva tranquil·lament. Entre els botins més habituals de la banda hi ha robar diners i joies.

Un assalt molt violent

Pel que fa al darrer dels cops més destacats és el que va tenir lloc dissabte de matinada i que ahir va avançar La Vanguardia. L'assalt violent es va produir en una vivenda del carrer Major de Santa Coloma, a ple centre del poble. S'apunta que els tres delinqüents van entrar sense saber que hi hauria algú a dins i la dona es va despertar. Va dir-los que no vivia ningú a la casa amb el nom que els agressors li deien. La dona els va voler impedir l'accés però aquests van entrar per la força.

Un cop a dins la van amenaçar de mort, la van apallissar i un d'ells la va estar vigilant tota l'estona. Li van reclamar els diners i les joies i ho van remoure tot, segons va poder confirmar Diari de Girona. Al final, segons el rotatiu se'n van emportar 40 euros i joies.

La dona va haver d'anar a l'hospital per les lesions, sobretot a la zona del cap. I ja ha estat donada d'alta. La investigació dels Mossos d'Esquadra roman oberta i de moment no hi hauria detinguts per aquest fet ni per la resta. Tot i això, hi ha pressió policial per part dels agents locals i els Mossos a la ciutat en els últims dies. Aquest tipus de fets han creat alarma. I sobretot després que el cas de l'assalt violent tingués lloc en ple cor de la ciutat, al carrer Major.