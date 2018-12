SOS Costa Brava acusa la batllessa de Tossa «d'amagar» informació sobre Cala Morisca

La plataforma SOS Costa Brava assegura que l'alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich va «amagar» informació sobre la tramitació del projecte d'urbanització de Cala Morisca. Segons va avançar ahir la Cadena Ser i va confirmar Diari de Girona, el dia 26 de novembre, tres membres de l'entitat –entre ells l'advocat Eduard de Ribot– es van reunir amb el secretari, un tècnic de Medi Ambient i Saladich a Tossa per parlar sobre la urbanització. «Vam demanar que fessin una consulta a la Comissió Jurídica de la Generalitat sobre quins passos caldria seguir i quin cost tindria desclassificar aquests terrenys», va explicar ahir Ramon Gascons, portaveu de l'entitat Amics de Tossa integrada a SOS Costa Brava. Segons Gascons, Saladich els hauria dit que ho consultaria amb l'equip de govern (TU).

L'endemà però, els ecologistes assistents a la reunió van saber que el 22 de novembre –quatre dies abans de la trobada– l'Ajuntament ja havia aprovat el projecte d'urbanització i de reparcel·lació, els dos últims passos necessaris per poder iniciar les obres. «A la reunió ho sabia i no ens va dir res. És una falta de respecte», va lamentar el portaveu d'Amics de Tossa. D'altra banda, la plataforma ja està preparant les al·legacions que presentaran contra el projecte i en cas que siguin rebutjades, tenen previst presentar un contenciós als jutjats.

Els promotors d'aquesta urbanització van presentar el projecte uns dies abans que el Departament de Territori anunciés als alcaldes que el pròxim any suspendria les llicències per fer obra nova mentre no tingui a punt un nou pla urbanístic per la Costa Brava. D'aquesta manera els promotors van esquivar la moratòria i podran construir fins a una setantena de cases noves a Cala Morisca que s'afegiran a la cinquantena que ja existeixen i que van ser construïdes als anys 80.