Blanes i la UGT acorden atendre a treballadors en emergència social

L'Ajuntament de Blanes i el sindicat UGT han arribat a un acord per atendre treballadors en situació d'emergència social. El conveni va ser signat, dimecres passat, per l'alcalde de Blanes, Mario Ros, i el secretari general de la UGT a comarques gironines, Xavier Casas.

Segons va informar el consistori, aquest conveni estableix com s'han d'atendre els casos potencials d'emergència social a causa de qüestions laborals, com ara pèrdua de la feina o tancament de l'empresa on s'està treballant. Se'n podran beneficiar les persones treballadores residents a Blanes afectades per incidències laborals individuals o col·lectives en la relació laboral que provoquin mesures de reducció de jornada o d'acomiadament, i que valorin que estan en els supòsits de vulnerabilitat econòmica.

Amb la signatura del conveni, la UGT comunicarà a l'Ajuntament de Blanes un llistat d'aquelles persones que s'ajustin a aquest perfil i que estiguin d'acord amb acollir-s'hi. Per la seva banda, l'Ajuntament de Blanes es compromet a traslladar als Serveis Socials d'Atenció Primària el llistat de persones vulnerables econòmicament perquè es realitzi una valoració i seguiment del cas. El sindicat col·laborarà amb el Servei Local d'Ocupació en la determinació de les accions que siguin necessàries per contribuir a la reinserció laboral dels treballadors i treballadores afectades. UGT i Ajuntament s'han compromès a constituir una comissió de seguiment integrada per representants de les dues parts.

En l'acte de dimecres, Ros va recordar que la signatura del conveni enllaça amb l'experiència que fa dos anys ja va tenir lloc en aquest municipi amb motiu del tancament parcial de la fàbrica tèxtil Nylstar. «A partir d'ara podrem oferir als treballadors i treballadores en risc de vulnerabilitat social un suport afegit al que ja oferim des de l'Ajuntament», va valorar Ros. A més, va avançar que el consistori blanenc està obert a la possibilitat de fer convenis anàlegs amb altres sindicats que vulguin col·laborar en aquesta mateixa línia.