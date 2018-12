Demanen 18 anys de presó per segrestar i violar una jove mallorquina a Blanes

El jove acusat de la violació ha ofert dues versions completament contradictòries sobre els fets. Després de la seva detenció al gener de 2015, va assegurar davant del jutge de guàrdia que no va tenir cap contacte sexual amb la noia i que va ser ella qui li va demanar que la deixés dormir a casa.

Dos anys després, en ser processat per aquests fets i després de confirmar que en les mostres preses a la víctima havia ADN seu, es va desdir. Va assegurar llavors que sí van mantenir relacions sexuals, però va al·legar que van ser consentides.



Un home s'enfronta a 18 anys de presó per segrestar i violar un jove mallorquina a Girona, on la víctima estava de vacances. L'agressió es va produir després d'una festa de Cap d'Any, quan l'acusat va aprofitar que la noia havia perdut la seva bossa per enganyar-la i portar-la a casa. Un cop allà, va tancar la porta amb clau i la va forçar a mantenir relacions sexuals. La dona no va poder sortir fins a quatre després. Va patir tant lesions físiques com a seqüeles psicològiques. Tant l'advocat de l'acusació particular, Pablo Alonso de Caso, com la fiscalia de Girona imputen a l'acusat delictes d'agressió sexual i detenció il·legal.

Els fets van passar l'1 de gener del 2015 a Blanes, on la jove mallorquina, que tenia llavors 18 anys, passava les festes nadalenques. Segons el relat de les acusacions, va passar el Cap d'Any al costat d'uns amics en una discoteca fins a dos quarts del matí. Quan va sortir al carrer, la dona es va adonar que li faltava la bossa i va tractar d'entrar de nou al local per recuperar-lo. En aquest moment se li va acostar un jove marroquí de 27 anys. L'home li va dir que tenia la seva bossa i li va descriure els efectes que hi havia dins. Per recuperar-lo, li va explicar, havia de acompanyar-lo a casa seva. La noia va acceptar i tots dos es van dirigir al domicili del sospitós, a tot just 100 metres de la discoteca.

Tancada amb clau



Quan van arribar a l'habitatge, l'acusat va deixar clares les seves veritables intencions. El jove va convidar a la noia a acompanyar-lo a la seva habitació, mentre li deia que era molt maca. Ella es va negar i li va dir que tenia nuvi. Però l'acusat no va desistir en la seva obstinació. Va agafar la víctima pels braços, la va portar fins al seu dormitori i la va obligar a entrar a empentes.

Llavors li va ordenar que es tragués la roba mentre ell començava a despullar-se. La jove mallorquina, entre llàgrimes, li va demanar que la deixés marxar. "No sortiràs d'aquí en tota la nit", li va respondre l'home. Tot seguit, li va treure la roba, la va portar per la força al llit i la va forçar a mantenir relacions sexuals. La noia va tractar en va d'evitar la violació, però l'agressor la va estirar dels cabells i li va cridar que callés.

Minuts després d'aquesta primera violació, el jove va tornar a forçar-la. En aquesta ocasió la va intimidar aixecant un braç, fent gest de donar-li cops de puny perquè no es resistís. L'home va acabar adormint-se i la víctima va intentar aprofitar per escapar. Quan va intentar sortir de l'apartament, va descobrir que el jove havia tancat la porta amb clau.

Després de quatre hores retinguda, ja al migdia, la dona va proposar a l'acusat sortir al carrer per esmorzar. Així va aconseguir sortir de l'habitatge amb el processat. La noia es va topar al replà amb una familiar, moment en el qual el processat va sortir corrent. Va ser detingut pels Mossos d'Esquadra aquest mateix dia, després que la víctima fos atesa en un hospital i denunciés els fets. La jove pateix seqüeles psicològiques des de llavors. Segons recullen les acusacions, pateix estrès posttraumàtic, no ha pogut tornar a la localitat gironina en què van ocórrer els fets, té dificultats per concentrar-se i pateix alteracions del son.

La fiscalia considera el sospitós autor d'un delicte d'agressió sexual i un altre de detenció il·legal, pels quals reclama penes que sumen 15 anys de presó, així com 9.000 euros d'indemnització per a la perjudicada. L'acusació particular, per la seva banda, sol·licita 18 anys de presó i 30.000 euros d'indemnització pels mateixos delictes.

L'acusat es troba a Espanya de manera irregular, pel que ambdues acusacions demanen que sigui expulsat del país i se li prohibeixi tornar quan se li concedeixi el tercer grau.

El judici per aquests fets se celebrarà en els pròxims mesos a la secció tercera de l'Audiència Provincial de Girona.