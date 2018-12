Ni la policia ni els jutjats poden acreditar si un carnet de conduir és fals

Un veí de Blanes acusat de falsedat documental ha quedat absolt per l'Audiència de Girona, ja que no queda acreditat que un permís de conduir sigui fals. Es dona el cas que el mateix individu és acusat del mateix delicte i pel mateix motiu: tenir un permís de conduir emès per les Nacions Unides, en Missió a Kosovo. El blanenc és un serbi, originari de Pristina (Kosovo) i de 47 anys, el qual se'l va jutjar en el conjunt d'un cas de robatoris amb força en diverses empreses de la comarca. Segons argumenta la sentència, ni la policia ni el jutge han acreditat que el document sigui fals.

El Fiscal inicialment considerava que els fets podien ser constitutius d'un delicte de falsedat en document públic descrit i això li podia suposar una pena de dos anys de presó, la inhabilitació pel dret de sufragi passiu durant el temps de condemna i una pena de deu mesos de multa a raó de deu euros diaris. En tot moment, la defensa de l'acusat, l'advocat Enrique Pérez Palací, en va demanar l'absolució i finalment així va ser.

En els fets provats de la sentència afirmen els magistrats que «ens trobem davant d'un assumpte en el qual l'acusació pública no troba cap suport per aguantar-se». I relata que els funcionaris policials, quan van trobar-se amb el document i van manifestar el dia del judici, «els va generar dubtes pel que fa a la seva autenticitat». Amb tot, un dels agents durant el judici «va ser especialment sincer en assenyalar que el dubte li va sorgir en observar que el document estava expedit per les Nacions Unides», diu la sentència, i va explicar que desconeixia «el format o suport d'aquests permisos».



Estudi detallat del carnet

Això va provocar que els Mossos derivessin els dubtes a la Policia Científica per tal que en fes un estudi detallat i aquesta va concloure que «els documents estudiats no presenten les diferents mesures i elements que li són pròpies». En opinió del tribunal, «a diferència del que sosté el Ministeri Fiscal i tal com anticipàvem, aquestes conclusions no poden servir de base per un pronunciament condemnatori». Les conclusions «no poden més que classificar-se com a vagues i genèriques», diu la interlocutòria, la qual també s'assegura que «no es pot concloure que el permís hagi estat confeccionat per l'acusat o per un tercer per encàrrec». La secció tercera de l'Audiència absol l'acusat «per absència de prova de càrrec» sobre la falsedat del permís de conduir. És el tercer cop que això passa diu el seu advocat, que l'ha defensat pel mateix a Barcelona i Tordera.