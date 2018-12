Blanes acaba l´enderroc dels antics camps de futbol d´Els Pins iniciat fa més de 4 anys

L'endrroc dels antics camps de futbol d'Els Pins, iniciat fa més de quatre anys, ha acabat aquesta setmana amb l'eliminació de les tres edificacions que encara quedaven en peu en aquest recinte esportiu. Es tracta d'un edifici principal, on s'hi ubicaven els vestidors, els lavabos i les grades principals; un edifici secundari, on s'hi ubicaven espais per a serveis tècnics i les grades secundàries; i una edificació aïllada destinada a oficines del Club Deportiu Blanes.

D'aquesta manera, el consistori blanenc ha finalitzat una actuació que va iniciar l'any 2014 amb l'enderroc del tancament perimetral del camp de gespa i el de sorra, l'adequació dels accessos i l'eliminació d'alguns desnivells, entre altres treballs.

Segons va informar ahir l'Ajuntament, durant la pròxima setmana es retirarà la runa i les restes de l'enderroc i tot seguit, l'empresa adjudicatària verificarà els nivells resultants i construirà graons per salvar el desnivell que hi ha entre els dos antics camps de futbol –el de terra, més elevat, i el de gespa artificial– i s'adequaran baranes d'obra a la zona de les rampes. També es remataran els murs perimetrals tallats a la mateixa alçada que els que ja hi havia fins ara per delimitar l'espai dels dos camps de futbol a l'exterior. A part d'aquests treballs, hi haurà una actuació paral·lela inclosa en el projecte per desplaçar el quatre elèctric que hi havia als antics camps de futbol.

Construït l'any 1947, aquest recinte esportiu va ser el terreny de joc del Club Deportiu Blanes durant 67 anys. Concretament fins a l'any 2014 quan es va traslladar l'activitat esportiva al nou camp que es va construir a la Ciutat Esportiva de Blanes i es va iniciar l'enderroc de l'equipament que va quedar a mitges. En els últims anys, aquest espai en desús era utilitzat per okupes i grups de joves que hi consumien begudes alcohòliques.

Aquesta obra es va posar a licitació el passat 22 d'octubre per un import de 147.210,97 euros (IVA inclòs) i va ser adjudicada a l'empresa Obres i Serveis Roig S.A. per un import de 94.618,61 euros. Per a l'execució d'aquests treballs, l'Ajuntament de Blanes ha comptat amb una subvenció de 48.850 euros concedida per la Diputació de Girona.

Denúncia a Anticorrupció

Les obres d'enderroc iniciades el 2014 van aixecar fortes crítiques per part de l'oposició municipal, els quals van acusar l'equip de govern d'aquell moment de cometre «irregularitats». De fet, aquella adjudicació està sent investigada per la Fiscalia Anticorrupció de Girona arran d'una denúncia presentada a l'agost per un grup de ciutadans i entitats de Blanes. Una denúncia a la qual va tenir accés Diari de Girona i en la qual s'exposava que l'Ajuntament, governat en aquell moment pel socialista Josep Marigó, hauria adjudicat les obres «a dit» abans d'aprovar la partida econòmica per poder-les fer i sense passar pel plenari. A més, s'especificava que els treballs haurien començat el mateix matí del dia del ple, el 24 d'abril de 2014, i no el 19 de maig, com va comunicar el consistori. En la denúncia es fa constar que l'endemà, 25 d'abril, els denunciats «van convocar un concurs per justificar les obres, que es van començar abans», una actuació que els denunciants titllen de «concurs fals de distracció».

Unes acusacions que l'Ajuntament de Blanes va «negar» fa tres setmanes a través d'un comunicat. Segons el consistori, el procés que acabaria amb el primer enderroc dels antics camps de futbol d'Els Pins va començar el febrer del 2014 i a causa que el propietari del terreny d'Els Pins on s'ubicaven les atraccions de la festa major els va comunicar que ja no el podrien utilitzar, entre altres motius. En el comunicat, el consistori explicava que, per aquests motius, va decidir traslladar les activitats de futbol a la Ciutat Esportiva i utilitzar els antics camps de futbol per allotjar-hi les fires de la festa major. Per fer-ho, la junta de govern del 27 de març del 2014 va aprovar, amb urgència, una memòria valorada d'actuacions –dins les quals s'incloïen les dels camps de futbol– per un import de 571.924,47 euros.

Sempre segons la versió de l'Ajuntament, les primeres actuacions al recinte esportiu es van fer del 30 d'abril al 15 de maig i van consistir en la retirada de les tanques publicitàries a càrrec del Club Deportiu Blanes. Respecte a les adjudicacions relacionades amb aquesta obra, el consistori nega que es fessin «a dit» i assegura que se'n van fer vuit de contractes menors a sis contractistes diferents «seguint el procediment legalment establert».