Unes obres provoquen cues de vuit quilòmetres a l'A-2 entre Sils i Riudellots

Unes obres a l'autovia A-2 al seu pas per Riudellots de la Selva provoquen retencions al llarg de vuit quilòmetres, fins a Sils.



El motiu és que hi ha un carril tallat en sentit nord (Girona) i això dificulta, des de quarts de deu del matí, el pas dels vehicles en aquesta via tan transitada que uneix Girona amb França.



El Servei Català de Trànsit (SCT) alerta d'aquesta situació a través de les xarxes socials:





??Unes obres a l'A-2 a Riudellots de la Selva tallen 1 carril en direcció Girona. Hi ha cues de 8 km@transita2

Compte! pic.twitter.com/aFXg1C27iT — Trànsit (@transit) 10 de desembre de 2018