Un jurat popular decidirà sobre l'acusat de matar la seva dona a ganivetades

El Jutjat d'instrucció número 5 de Blanes, especialitzat en violència sobre la dona, continua investigant sobre el cas de la dona morta a ganivetades el passat mes d'abril. Mentre el presumpte autor del crim –el seu home– continua tancat a la presó des de fa pràcticament nou mesos, el jutge que instrueix la causa l'ha transformat en un procediment de jurat popular, qui serà l'encarregat de jutjar-lo a l'Audiència de Girona quan arribi el moment.

Paral·lelament, el ministeri fiscal ha ampliat els delictes pels quals podria acusar el detingut, posant sobre la taula la possibilitat que els fills menors de la parella, que es trobaven al domicili durant el transcurs dels fets, podrien presentar lesions. D'aquesta manera, el fiscal ha demanat una diligència complementària dirigida a l'Equip Tècnic de psicòlegs dels Jutjats de Girona, per fer una valoració d'imputabilitat de l'investigat i, a més, una exploració i valoració de possibles seqüeles als dos fills menors com acreditació d'aquestes lesions psíquiques.

L'acusació particular que representa la família, l'acusació particular de l'Ajuntament de Blanes personada i l'acusació particular de la Generalitat de Catalunya en representació dels menors s'han afegit a la petició. El jutjat ha resolt de conformitat i ha enviat ofici.



L'existència d'intencionalitat

Tal com apunta l'escrit de qualificació inicial d'imputació de la fiscalia, els fets es remunten al passat 9 d'abril del 2018, quan al voltant de dos quarts de sis de la matinada l'investigat «amb ànim d'acabar amb la vida de la seva dona i aprofitant que aquesta dormia» va anar a la cuina, va agafar un ganivet de «grans dimensions», i la va apunyalar reiteradament. Ho va fer en zones vitals de l'organisme, com el coll i el tòrax, i «utilitzant la força fins a tal punt», que algunes de les ganivetades van atravessar els òrgans vitals del cos de la dona, que es va despertar immediatament.

Va ser llavors, quan la dona– que estava «agonitzant»– va demanar ajuda mentre intentava arribar al passadís deixant al seu pas un rastre de sang. Un moment en què van sortir els seus fills a ajudar-la i demanant assistència mèdica urgent. Tot i la ràpida personificació de la policia al lloc dels fets, la fiscalia considera que «no es podia fer res per salvar la vida de la víctima».

Per l'acusació, «l'investigat sabia que el ganivet que va fer servir (de 23 centímetres de llarg) podia ser un mitjà idoni per posar fi a la vida de la seva dona». També creu que es va aprofitar de la «intimitat» del dormitori, «l'estat d'indefensió de la víctima» així com «la foscor i el silenci» del moment, que li va permetre atacar-la de forma «inesperada» i «per sorpresa». Per aquest motiu, considera que els fets delictius constitueixen, de manera indiciària, a un delicte d'assassinat amb una agreujant de parentesc.