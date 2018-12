Detenen dos homes per cultivar 300 plantes de marihuana a Vidreres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dilluns dos veïns de Vidreres per cultivar marihuana. La policia va intervenir un total de 300 plantes d'uns 20 centímetres, llums, aires condicionats i un sistema de regadiu. Els homes de 31 i 46 anys, de nacionalitat marroquina, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten a la matinada del 10 de desembre, quan es va alertar als agents que s'escoltaven forts cops en una casa de la urbanització de la Goba. Quan la policia va arribar al lloc dels fets va trobar la porta de la casa oberta, amb signes de forçament, i dos homes vestits de fosc que sortien d'una habitació.

Aquests van manifestar que vivien a la casa i que només s'encarregaven de cuidar una plantació de marihuana que hi havia a l'interior. També van explicar que la porta l'havien tirat a terra unes altres persones que segurament volien robar-la però que, com estava en període de creixement, no ho haurien fet.

La investigació resta oberta i no es descarten més detencions. Els dos detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.