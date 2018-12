El govern de Blanes vol aprovar un pressupost de 49 milions per al 2019

L'equip de govern de Blanes (PSC) vol portar a votació en el pròxim ple municipal, un pressupost de 49.043.042 euros per al 2019, una xifra inferior a la d'aquest any que ha estat de més de 53 milions d'euros. Segons va informar ahir el consistori, a inversions es mantindran els mínims indispensables, ja que estan relacionades amb projectes subvencionats per un costat amb 0,4 milions d'euros de la Diputació de Girona, i per l'altre, coberts a través de la taxa fixa de clavegueram, que suma 0,5 milions.

El consistori també va indicar que, quan s'hagi fet la liquidació del pressupost municipal del 2018, es revisarà la situació financera perquè el nou equip de govern que es formi després de les eleccions del 26 de maig de 2019 ja tingui un marge operatiu disponible. Segons el tinent d'alcalde d'Hisenda i Patrimoni, són uns pressupostos «molt continuistes en relació als que actualment estan vigents, i segueixen la mateixa línia».

La proposta socialista serà presentada aquest divendres, a les vuit del vespre a la sala de Plens. L'objectiu de l'acte és que la informació sobre aquest tema tan destacat es porti a debat amb la ciutadania que tingui interès i vulgui preguntar qualsevol qüestió que consideri important i hi estigui relacionada. La presentació anirà a càrrec de Laguna, que serà entrevistat pel periodista Marc Romero. A més, les dades i xifres que es vagin donant, es projectaran en una pantalla.

L'equip de govern portarà a debat i a votació aquesta proposta en el ple municipal del pròxim 20 de desembre. Una sessió que s'ha avançat una setmana perquè no coincideixi amb les festes nadalenques.