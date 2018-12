L'Arena es defensa i contracta detectius per contradir l'Ajuntament de Blanes

Un informe elaborat per una empresa de detectius privats vol demostrar que molts dels aldarulls i incidents que es produeixen els caps de setmana al barri dels Pins de Blanes no estan vinculats amb la discoteca Arena, tal com assegura l'Ajuntament.

La investigació feta in situ i encarregada pel propietari de l'establiment i la Fecasarm conclou que molts dels incidents que es produeixen a la zona no estan vinculats amb l'Arena ni amb altres locals d'oci nocturn de la zona i que la mesura aplicada per l'Ajuntament blanenc de fer tancar dues hores abans aquest local i Las Vegas –del mateix propietari– és «ineficaç» perquè hi ha altres establiments que segueixen oberts després de les quatre de la matinada i perquè el primer tren no surt fins a un quart de set del matí.

Aquesta investigació es va fer els dissabtes 1 i 8 de desembre. Al llarg de les dues nits, els detectius van poder observar i fotografiar grups de joves consumint begudes alcohòliques a la via pública, utilitzant màquines expenedores, parlant, cridant o menjant a davant de les discoteques sense rebre cap toc d'atenció per part de la policia local o individus que, sense ser clients de cap local dels Pins, provoquen incidents com baralles o destrosses de vehicles.

Per això, la patronal catalana de l'oci nocturn, inclourà aquest informe com a prova pericial al recurs d'apel·lació que presentarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la sentència que dictamina mantenir el tancament de l'Arena a les quatre de la matinada i no aplicar la suspensió cautelar de la mesura sol·licitada per la Fecasarm.

Amb aquesta investigació, l'amo de les discoteques Arena i Las Vegas, la Societat Blankemar Music S.L., vol contrastar l'informe policial en el qual es va basar l'Ajuntament per fer tancar aquests locals a les quatre de la matinada en lloc de les sis, és a dir, dues hores abans del que és habitual.

En un primer informe, la policia local indicava que el nombre d'aldarulls i baralles registrats aquest any a la zona propera a aquesta discoteca, gairebé s'havia duplicat respecte al 2017. De l'1 de gener fins al 12 de setembre es van produir 71 incidents, 27 més que al llarg de tot el 2017, quan se'n van registrar 44. Un segon document emès per la Policia Local i l'ABP dels Mossos d'Esquadra de la Selva Litoral especificava que del 5 d'octubre al 4 de novembre la policia va aixecar una vuitantena d'actes en aplicació de l'Ordenança de Civisme i de la Llei 4/2015 de Protecció i Seguretat Ciutadana en els carrers on hi ha els dos locals d'oci nocturn i els del voltant i en el recorregut fins a l'estació de tren. Aquests actes incloïen: baralles al carrer amb agressions, danys contra el mobiliari urbà, agressions amb lesions, danys a vehicles estacionats, furts, aldarulls o molèsties als veïns, entre altres.

Per la seva part, des de la Fecasarm es va assegurar ahir que al llarg de tot el 2018, a l'interior del local i a la zona de la porta de l'Arena només s'hi han registrat 12 incidents lleus. «El problema és d'ordre públic» va remarcar ahir el president de l'entitat, Joaquim Boadas, qui va criticar que es «responsabilitzi» als locals d'oci nocturn d'aquesta situació. «Com hem dit des del primer dia, el que fa falta és més presència policial i treballar la conscienciació i el civisme», va recalcar Boadas qui va subratllar que el que ha de fer l'Ajuntament és aplicar el pacte per la convivència nocturna al qual Blanes es va afegir l'any 2007.

El portaveu de la Fecasarm també va recalcar que demanaran danys i perjudicis al consistori blanenc. «De moment, avançar l'hora de tancament, ja ha provocat un descens del 60% de la facturació de l'Arena», va assegurar Boadas.

A la discoteca Arena, la reducció horària se li va aplicar l'octubre passat i té una durada de nou mesos. A la discoteca Las Vegas, la mesura es va aplicar a finals de novembre i té un termini de set mesos.

Més de 4.000 signatures

D'altra banda, la patronal va destacar «l'èxit» de la campanya que van iniciar a principis d'aquest mes per reclamar la recuperació de l'horari de tancament habitual dels dos locals d'oci nocturn, és a dir, fins a les sis de la matinada. Segons Boadas, ja han aconseguit més de 4.000 signatures de persones del municipi –alguns veïns dels Pins– en 10 dies, a favor de la reclamació.

Sota el lema «Jo surto de festa i em comporto: Ajuntament de Blanes, no em criminalitzis», la recollida es farà encara unes setmanes més en diferents locals i establiments de Blanes i els resultats seran presentats al consistori. «És important perquè això significa que molta gent del poble vol que la discoteca resti oberta fins a la sis», va recalcar Boadas.