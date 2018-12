L'exsecretària municipal d'Amer s'enfronta a 4 anys de presó per malversació de diners públics

L'exsecretària municipal de l'Ajuntament d'Amer s'enfronta a una pena de 4 anys de presó per un delicte de malversació de diners públics.

La fiscalia i l'acusació particular sostenen que va "abusar" del seu càrrec per, l'any 2009, desviar 26.822,26 euros de les arques municipals per cobrir un "deute personal".

En concret, sostenen que va fer servir els diners per pagar les despeses processals que li va imposar el Tribunal de Comptes per actuar "amb temeritat i mala fe" quan va demandar diversos membres del govern local.

La defensa al·lega vulneració de drets fonamentals i errors en el procediment per evitar que el cas arribi a judici. Aquest dimecres s'ha fet la vista de qüestions prèvies a la secció quarta de l'Audiència de Girona.