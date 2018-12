Per què no declara Jordi Magentí?

Mentre la investigació del doble crim de Susqueda continua més activa que mai, l'Audiència de Girona haurà de decidir de nou si manté el principal acusat empresonat, o bé si accepta el recurs d'apel·lació presentat per la seva defensa i opta per deixar-lo en llibertat. Aquesta és la segona vegada que es porta a terme aquest procediment, ja que el primer va tenir lloc a l'abril i va acabar concloent que hi havia una base indiciària prou «sòlida» per descartar la petició.

Amb nou mesos de diferència, el material que hi havia ahir sobre la taula era molt més extens, però també es mantenien les mateixes incògnites de si va ser realment Jordi Magentí qui va assassinar els dos joves del Maresme el 24 d'agost del 2017. Un «no» rotund per part de la seva defensa –exercida pel despatx Salellas– i una convicció total del ministeri fiscal, a la qual es van adherir la resta d'acusacions, considerant que només el detingut podia ser l'autor del crim, «l'únic que no té coartada» assegurava Víctor Pillado.

Durant les més de dues hores que va durar la vista, cadascuna de les parts implicades va presentar la seva versió dels fets, començant per Benet Salellas que va tornar a acusar els investigadors –com ja va fer la primera vegada– d'haver creat un vestit a mida per Magentí. «Hi ha altres persones que podrien haver estat els autors dels fets i que també estaven al pantà aquell dia, però s'ha posat el focus en només una» va explicar, lamentant «la manca de solidesa de la tesi acusatòria» la qual, a hores d'ara, encara «no ha aportat cap prova que sigui prou concloent» i que demostri que va ser l'empresonat qui va acabar amb la vida d'en Marc i la Paula.

Durant la primera part de la seva exposició, l'advocat també va posar l'interrogant en moltes de les proves realitzades fins al moment, la majoria de les quals situen a Jordi Magentí al lloc i hora dels fets i l'ubiquen a la platja de la Rierica. «Combinen els elements com els interessa i quan un informe no quadra amb la tesi, desapareix i en fan un de nou» va apuntar, recordant al tribunal el seu convenciment de què l'acusat «no és el responsable».



La importància del lloc

Després de la intervenció de Salellas, va ser el torn del ministeri fiscal, que va anar desgranant els motius pels quals considera que l'Audiència no hauria de deixar en llibertat el detingut, el qual va etiquetar com l'únic responsable possible. Des del primer moment, Pillado va incidir especialment en la importància del lloc del fet, el clau considera «clau» per determinar l'autoria del crim.

Durant els darrers mesos els investigadors van estar realitzant tot una bateria de diligències com sonometries per determinar d'on venien els trets, anàlisi de restes vegetals, declaracions a diferents testimonis o bé un buidatge de les cinc càmeres de seguretat instal·lades al voltant del pantà de Susqueda. Tot per acabar determinant, indiciàriament i segons el seu parer, que «Jordi Magentí era l'única persona que es trobava allà en el moment dels fets». El fiscal va afegir que la resta de persones que estaven allà no presentaven cap mena de contradicció en els seus relats. «És impossible que l'acusat no hagi vist o executat el crim» va sentenciar.



Falta una explicació

Els darrers en pronunciar-se ahir van ser l'advocat de les famílies de les víctimes, Carles Monguilod, i la lletrada de l'acusació particular. En ambdós casos van avalar la tesi del ministeri fiscal i van mostrar la seva negativa davant la possibilitat que el principal sospitós pugui sortir en llibertat considerant que els indicis existents són «racionals» i que existeix un evident risc de fuga per part de Magentí, que té arrelament a Colòmbia on viu la seva dona. En aquestes darreres intervencions va ser quan Monguilod va recordar una de les incògnites del cas: la versió del mateix detingut. «Crida l'atenció que, declarant-se innocent, no hagi reclamat explicar-se» va qüestionar, afegint que els pares de la parella tampoc entenen que «no surti del pas dels indicis que l'incriminen».