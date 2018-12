Riudellots acull el primer «Speed Dating» de la comarca

Un total de 25 persones van participar ahir a la primera edició de l'Speed Dating comarcal que es va portar a terme al Foodlab de Riudellots de la Selva. Aquests candidats van poder presentar el seu perfil professional a quatre empreses (Radiadores Cerezo, Tekinox, Concentrol i Electer).

La benvinguda a aquesta primera edició va anar a càrrec del president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu i de l'alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura. Tots dos van destacar la bona feina que s'està fent des de fa temps a la comarca en l'ocupació i que ha permès la incorporació de moltes persones a un lloc de treball. Per això, i segons va assenyalar Balliu i Roura, van veure amb molt bons ulls organitzar una jornada de selecció de professionals per al sector de la indústria.

Les entrevistes es van desenvolupar de la següent manera: els entrevistadors de les empreses esperaven en taules numerades els candidats, i aquests estaven agrupats per grups de 5 persones; tots els candidats passaven per totes les taules per fer la seva presentació de dos minuts.

Un cop finalitzada la ronda d'entrevistes començava el grup següent, així cada ronda durava aproximadament 15 minuts, i es van fer un total de cinc rondes d'entrevistes.