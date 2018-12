El turisme esportiu i la gastronomia seran els eixos per a Lloret el 2019

La diversificació del producte turístic, centrada especialment en l'esportiu i de congressos, al costat d'una aposta decidida per la gastronomia seran els eixos que marcaran l'actuació municipal en el sector a Lloret de Mar el 2019. L'alcalde, Jaume Dulsat, va desgranar aquests punts, dilluns a la nit, en el col·loqui final del cicle que organitza el Club d'Economia de Lloret de Mar i va explicar les accions estratègiques per a l'any que ve, en el qual s'executaran projectes destacats per a la reconversió del municipi com a destí de visitants.

El batlle va destacar el desenvolupament de les actuacions que contempla la subvenció Red.es, xifrada en 3,2 milions d'euros, per convertir la localitat en plaça turística intel·ligent, encara que també la construcció de noves pistes de pàdel o el concurs per a la reforma del punt que conforma la intersecció de l'avinguda Just Marlès, Pau Casals i el Passeig Marítim, l'anomenada «gran U».